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Стамбул. Катерина Козлова вышла в основную сетку
Стамбул. Катерина Козлова вышла в основную сеткуВ Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - TEB BNP Paribas Istanbul Cup c призовым фондом $250 000 проходит квалификация. 

91-я ракетка мира, 25-летняя украинка Катерина Козлова, посеянная под вторым номером, стала участницей основных соревнований после победы над 29-летней румынкой Александрой Дулгеру, занимающей в мировом рейтинге 167-ю позицию, со счетом 6:2, 6:4.

За 1 час 10 минут, проведенные на корте, Козлова сделала пять брейков и один эйс, не допустив двойных ошибок. На счету Дулгеру два брейка, два эйса и две двойные ошибки. Счет личных встреч теннисисток 3:1 в пользу украинки.

Соперницей Козловой по первому кругу будет 74-я ракетка мира, 18-летняя россиянка Анастасия Потапова. На данный момент в их личном противостоянии лидирует россиянка – 2:0.
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