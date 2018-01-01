Стамбул. Катерина Козлова вышла в основную сетку

В Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - TEB BNP Paribas Istanbul Cup c призовым фондом $250 000 проходит квалификация.91-я ракетка мира, 25-летняя украинкапосеянная под вторым номером, стала участницей основных соревнований после победы над 29-летней румынкой, занимающей в мировом рейтинге 167-ю позицию, со счетом 6:2, 6:4.За 1 час 10 минут, проведенные на корте, Козлова сделала пять брейков и один эйс, не допустив двойных ошибок. На счету Дулгеру два брейка, два эйса и две двойные ошибки. Счет личных встреч теннисисток 3:1 в пользу украинки.Соперницей Козловой по первому кругу будет 74-я ракетка мира, 18-летняя россиянка Анастасия Потапова. На данный момент в их личном противостоянии лидирует россиянка – 2:0.