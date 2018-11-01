Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский остался на прежней позиции

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 22 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский по-прежнему располагается на 115-м месте.



Илья Марченко, занимает 395-ю строчку рейтинга.

Александр Долгополов, не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 503-е место.



В Топ-10 мирового рейтинга произошли изменения. Южноафриканец Кевин Андерсон стал шестой ракеткой мира, сместив на седьмое место японца Кеи Нишикори. Лидерство в мировой классификации сохранил серб Новак Джокович с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 3075 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джон Иснер.



Отметим, что итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, стал 12-й ракеткой мира, поднявшись с 18-го места.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 22.04 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11160 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8085

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5770

4 (4).

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4765

6 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115

7 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 3690

8 (8). Стефанос Циципа (Греция) - 3240

9 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3225

10 (10). Джон Иснер (США) – 3085

…

115 (115). Сергей Стаховский (Украина) – 511

395 (393). Илья Марченко (Украина) – 36

503 (499). Александр Долгополов (Украина) – 10



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 22 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотнепо-прежнему располагается на 115-м месте., занимает 395-ю строчку рейтинга., не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 503-е место.В Топ-10 мирового рейтинга произошли изменения. Южноафриканецстал шестой ракеткой мира, сместив на седьмое место японца. Лидерство в мировой классификации сохранил сербс преимуществом над испанцемв 3075 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американецОтметим, что итальянец, выигравший турнир серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, стал 12-й ракеткой мира, поднявшись с 18-го места.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11160 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 80853 (3). Александр Зверев (Германия) – 57704 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 55905 (5). Доминик Тим (Австрия) – 47656 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 41157 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 36908 (8). Стефанос Циципа (Греция) - 32409 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 322510 (10). Джон Иснер (США) – 3085115 (115). Сергей Стаховский (Украина) – 511395 (393). Илья Марченко (Украина) – 36503 (499). Александр Долгополов (Украина) – 10