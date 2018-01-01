Монте-Карло. Надаль – Фоньини и Лайович – Медведев: обзор матчей 1/2 финала (Видео)

Вчера, 10:52 136 | Теннис / Видео



Действующий чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль (2) потерпел поражение от итальянца Фабио Фоньини (13) со счетом



Вторым финалистом турнира Rolex Monte-Carlo Master стал серб Душан Лайович, победивший россиянина Даниила Медведева (10) – 7:5, 6:1.



Соперники по финалу Фоньини и Лайович ранее не встречались.



В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Действующий чемпион турнира испанец(2) потерпел поражение от итальянца(13) со счетом 4:6, 2:6 Вторым финалистом турнира Rolex Monte-Carlo Master стал серб, победивший россиянина(10) – 7:5, 6:1.Соперники по финалу Фоньини и Лайович ранее не встречались.