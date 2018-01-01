Рафаэль Надаль сложил полномочия действующего чемпиона «Мастерса» в Монте-Карло

Теннис. ATP Masters - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд €5,585,030. 56 участников

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Вторая ракетка мира, 32-летний испанец(2) неожиданно потерпел поражение от 31-летнего итальянца(13), занимающего в мировом рейтинге 18-е место. Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 6:4, 6:2.Надаль сделал три брейка из четырех возможных, Фоньини – шесть из десяти. Рафаэль ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче против одного эйса и одной двойной ошибки у Фабио.Таким образом, Надаль сложил полномочия действующего чемпиона турнира Rolex Monte-Carlo Masters.Фоньини за титул сразится с 48-м номером рейтинга ATP, 28-летним сербом, который выбил из борьбы россиянина(10) – 7:5, 6:1.Ранее Фоньини и Лайович не встречались.Фабио Фонбини (Италия, 13) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 6:4, 6:2Душан Лайович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия, 10) – 7:5, 6:1