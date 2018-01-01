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Монте-Карло. Джокович проиграл Медведеву в 1/4 финала
Монте-Карло. Джокович проиграл Медведеву в 1/4 финалаВ Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала. 

Лидер посева, первая ракетка мира 31-летний серб Новак Джокович потерпел поражение а трех сетах от 23-летнего россиянина Даниила Медведева (10), занимающего в мировом рейтинге 14-е место. Поединок продолжался 2 часа 20 минут и завершился в пользу россиянина со счетом 6:3, 4:6, 6:2.

Джокович реализовал два брейк-пойнта из четырех возможных, Медведев – пять из десяти. На счету Новака четыре эйса и три двойные ошибки, а Даниил три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была первая победа россиянина в четырех встречах с Джоковичем.

За выход в финал турнира Медведев сразится с 48-м номером мирового рейтинга, 28-летним сербом Душаном Лайовичем, который был сильнее итальянца Лоренцо Сонего (Q) – 6:4, 7:5.

Ранее Медведев и Лайович встречались один раз и тогда победил россиянин.

Теннис. ATP Masters - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд €5,585,030. 56 участников 
1/4 финала
Даниил Медведев (Россия, 10) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:3, 4:6, 6:2
Душан Лайович (Сербия) – Лоренцо Сонего (Италия, Q) – 6:4, 7:5
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