Монте-Карло. Джокович проиграл Медведеву в 1/4 финала

Теннис. ATP Masters - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд €5,585,030. 56 участников

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Лидер посева, первая ракетка мира 31-летний сербпотерпел поражение а трех сетах от 23-летнего россиянина(10), занимающего в мировом рейтинге 14-е место. Поединок продолжался 2 часа 20 минут и завершился в пользу россиянина со счетом 6:3, 4:6, 6:2.Джокович реализовал два брейк-пойнта из четырех возможных, Медведев – пять из десяти. На счету Новака четыре эйса и три двойные ошибки, а Даниил три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была первая победа россиянина в четырех встречах с Джоковичем.За выход в финал турнира Медведев сразится с 48-м номером мирового рейтинга, 28-летним сербом, который был сильнее итальянца(Q) – 6:4, 7:5.Ранее Медведев и Лайович встречались один раз и тогда победил россиянин.Даниил Медведев (Россия, 10) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:3, 4:6, 6:2Душан Лайович (Сербия) – Лоренцо Сонего (Италия, Q) – 6:4, 7:5