Цуренко сыграет в основной сетке на турнире в Штутгарте после отказа Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с грунтового турнира категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия). В прошлом году украинка дошла до четвертьфинала, где проиграла француженке Каролин Гарсии.В последний раз Свитолина выходила на корт во второй половине марта на турнире в Майами, где потерпела поражение в стартовом матче против китаянки Ван Яфань. После выступления во Флориде Свитолина заявила, что по рекомендации врачей посвятит время своему здоровью и лечению колена.После отказа Свитолиной в список участниц основной сетки турнира в Германии попала Леся Цуренко.Отметим, что за место в основной сетке соревнований в Штутгарте будет бороться Катарина Завацкая.Турнир в Штутгарте пройдет в период 22-28 апреля.