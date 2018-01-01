На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Цуренко сыграет в основной сетке на турнире в Штутгарте после отказа Свитолиной
Цуренко сыграет в основной сетке на турнире в Штутгарте после отказа СвитолинойПервая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с грунтового турнира категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия). В прошлом году украинка дошла до четвертьфинала, где проиграла француженке Каролин Гарсии.

В последний раз Свитолина выходила на корт во второй половине марта на турнире в Майами, где потерпела поражение в стартовом матче против китаянки Ван Яфань. После выступления во Флориде Свитолина заявила, что по рекомендации врачей посвятит время своему здоровью и лечению колена.

После отказа Свитолиной в список участниц основной сетки турнира в Германии попала Леся Цуренко.

Отметим, что за место в основной сетке соревнований в Штутгарте будет бороться Катарина Завацкая.

Турнир в Штутгарте пройдет в период 22-28 апреля.
По материалам: btu
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Майами. Свитолина потерпела поражение в стартовом матче
Штутгарт. Свитолина проиграла Гарсии в 1/4 финала
Элина Свитолина стартовала с победы на турнире WTA в Штутгарте
Марта Костюк не прошла в 1/4 финала на турнире WTA в Штутгарте
Марта Костюк стартовала с победы в основной сетке турнира WTA в Штутгарте
Марта Костюк вышла в основную сетку турнира WTA в Штутгарте
Кубок Кремля. Свитолина в основной сетке, Цуренко начнет с квалификации
Корытцева не пробилась в основную сетку турнира в Штутгарте
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Монте-Карло. Джокович проиграл Медведеву в 1/4 финала
Цуренко сыграет в основной сетке на турнире в Штутгарте после отказа Свитолиной
Монте-Карло. Александр Зверев не прошел в 1/4 финала, проиграв Фоньини
Доминик Тим не пробился в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло
Надаль не пустил Димитрова в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло

Последние новости спорта

20:59

Рафаэль Надаль успешно продолжает защиту титула на «Мастерсе» в Монте-Карло 102 | Бокс

20:45

Беринчик – Аракава и Митрофанов – Вальехо: результаты взвешивания и фото 123 | Бокс / Фото

18:41

Монте-Карло. Джокович проиграл Медведеву в 1/4 финала 134 | Теннис

12:59

Коукалова озвучит решение о продолжении карьеры в мае 175 | Биатлон

12:48

Красюк рассказал, как Беринчик может получить бой с Ломаченко 164 | Бокс

12:34

Хрюнов и Андреев подождут, у Ломаченко нет обязательного претендента линии WBO 170 | Бокс

11:36

Анна Ушенина – четвертая после семи туров на чемпионате Европы по шахматам 147 | Шахматы

11:06

Мурат Гассиев подписал соглашение с Хирном и переходит в супертяжелый вес 186 | Бокс

10:46

НБА Бен Симмонс возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео) 181 | Баскетбол / Видео

10:24

НХЛ. Названы три звезды игрового дня 130 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Беринчик – Аракава и Митрофанов – Вальехо: результаты взвешивания и фото

Беринчик vs Аракава: открытая тренировка (Фото, Видео)

Денис Беринчик готов к защите титула против Нихито Аракавы (Фото, Видео)

Победа Ломаченко над Кроллой в фотографиях

Ломаченко vs Кролла: финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Ломаченко и Кролла провели открытые тренировки (Фото)

Александр Гвоздик vs Дуду Нгумбу (Фото боя)

ВИДЕО

НБА Бен Симмонс возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Промо-ролик поединка Денис Беринчик - Нихито Аракава (Видео)

НБА Яннис Адетокумбо возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Монте-Карло. Надаль – Баутиста Агут: обзор матча второго круга (Видео)

НБА Джамал Мюррэй и Деррик Уайт возглавляют топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА Лэндри Шамет возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НХЛ. Овечкин нокаутировал форварда «Каролины» (Видео)



Топ-новости недели

Украинка Дарья Михайлова - в тройке на полумарафоне в Польше
Петр Пахнюк – серебряный призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике
Ленур Темиров – бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе
Жан Беленюк завоевал золото на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Китая


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2019 (293)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)
Декабрь 2018 (559)
Ноябрь 2018 (465)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги