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Новак Джокович: Если хочу идти дальше в Монте-Карло, нужно улучшать игру
Новак Джокович: Если хочу идти дальше в Монте-Карло, нужно улучшать игруСербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от победы со счётом 6:3, 4:6, 6:4 над немцем Филиппом Кольшрайбером во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«В этом матче моя игра была нестабильной. Безусловно, соперник оказался силён, — цитирует Джоковича официальный сайт ATP. - Филипп выиграл у меня в Индиан-Уэллсе меньше месяца назад, поэтому, конечно, я не забыл тот матч. Думаю, во втором сете я должен был действовать более агрессивно, однако он менял темп и играл хорошо.

Надеюсь, в следующем матче смогу прибавить. Если я хочу пройти дальше по сетке, то нужно улучшать игру.

Может и хорошо, что в первом матче года на грунте я провёл на корте два с половиной часа. Это покрытие очень много требует в физическом плане. Надо играть терпеливее, больше крутить мяч. Я провёл много тренировочных сетов, но они никак не сравнятся с официальными матчами».
По материалам: Чемпионат.com
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