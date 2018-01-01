Новак Джокович: Если хочу идти дальше в Монте-Карло, нужно улучшать игру

Сегодня, 12:39 0 | Теннис

Сербский теннисист



«В этом матче моя игра была нестабильной. Безусловно, соперник оказался силён, — цитирует Джоковича официальный сайт ATP. - Филипп выиграл у меня в Индиан-Уэллсе меньше месяца назад, поэтому, конечно, я не забыл тот матч. Думаю, во втором сете я должен был действовать более агрессивно, однако он менял темп и играл хорошо.



Надеюсь, в следующем матче смогу прибавить. Если я хочу пройти дальше по сетке, то нужно улучшать игру.



Может и хорошо, что в первом матче года на грунте я провёл на корте два с половиной часа. Это покрытие очень много требует в физическом плане. Надо играть терпеливее, больше крутить мяч. Я провёл много тренировочных сетов, но они никак не сравнятся с официальными матчами».

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от победы со счётом 6:3, 4:6, 6:4 над немцем Филиппом Кольшрайбером во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.«В этом матче моя игра была нестабильной. Безусловно, соперник оказался силён, — цитирует Джоковича официальный сайт ATP. - Филипп выиграл у меня в Индиан-Уэллсе меньше месяца назад, поэтому, конечно, я не забыл тот матч. Думаю, во втором сете я должен был действовать более агрессивно, однако он менял темп и играл хорошо.Надеюсь, в следующем матче смогу прибавить. Если я хочу пройти дальше по сетке, то нужно улучшать игру.Может и хорошо, что в первом матче года на грунте я провёл на корте два с половиной часа. Это покрытие очень много требует в физическом плане. Надо играть терпеливее, больше крутить мяч. Я провёл много тренировочных сетов, но они никак не сравнятся с официальными матчами».