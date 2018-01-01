Джокович стартовал с победы над Кольшрайбером, Чилич, Хачанов и Вавринка покидают «Мастерс» в Монте-Карло

Сегодня, 12:29 9 | Теннис

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Первая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, в трех сетах переиграл 35-летнего немца Филиппа Кольшрайбера, занимающего в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 6:3, 4:6, 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 час 36 минут. Джокович взял пять подач Кольшрайбера и упустил четыре своих. На счету Новака один эйс и восем двойных ошибок, а Филипп три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 9:2 в пользу сербского теннисиста.



За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) – Тейлор Фритц (Великобритания, LD).



Теннис. ATP Masters - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд €5,585,030. 56 участников

Первый круг

Новак Джокович (Серьия, 1) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 4:6, 6:4

Гило Пелья (Аргентина) – Марин Чилич (Хорватия, 7) – 6:3, 5:7, 6:1

Борна Чорич (Хорватия, 9) – Хауме Мунар (Испания, WC) – 6:7(3), 7:6(7), 6:4

Лоренцо Сонего (Италия, Q) – Карен Хачанов (Россия, 8) – 7:6(4), 6:4

Марко Чеккинато (Италия, 11) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 0:6, 7:5, 6:3

Тейлор Фритц (США, LD) – Жо-Вилфрид Цонга (Франция, SR) – 6:4, 2:0 Rt

Кэмерон Норри (Великобритания) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:3

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:4, 6:4

Феликс Оже-Альясим (Канада, WC) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина, Q) – 7:5, 7:6(5)

Жиль Симон (Франция) – Алексей Попырин (Австралия, Q) – 7:5, 6:1 В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 31-летний серб, посеянный под первым номером, в трех сетах переиграл 35-летнего немца Филиппа Кольшрайбера, занимающего в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 6:3, 4:6, 6:4.Теннисисты провели на корте 2 час 36 минут. Джокович взял пять подач Кольшрайбера и упустил четыре своих. На счету Новака один эйс и восем двойных ошибок, а Филипп три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 9:2 в пользу сербского теннисиста.За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) – Тейлор Фритц (Великобритания, LD).Новак Джокович (Серьия, 1) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 4:6, 6:4Гило Пелья (Аргентина) – Марин Чилич (Хорватия, 7) – 6:3, 5:7, 6:1Борна Чорич (Хорватия, 9) – Хауме Мунар (Испания, WC) – 6:7(3), 7:6(7), 6:4Лоренцо Сонего (Италия, Q) – Карен Хачанов (Россия, 8) – 7:6(4), 6:4Марко Чеккинато (Италия, 11) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 0:6, 7:5, 6:3Тейлор Фритц (США, LD) – Жо-Вилфрид Цонга (Франция, SR) – 6:4, 2:0 RtКэмерон Норри (Великобритания) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:3Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:4, 6:4Феликс Оже-Альясим (Канада, WC) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина, Q) – 7:5, 7:6(5)Жиль Симон (Франция) – Алексей Попырин (Австралия, Q) – 7:5, 6:1