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Джокович стартовал с победы над Кольшрайбером, Чилич, Хачанов и Вавринка покидают «Мастерс» в Монте-Карло
Джокович стартовал с победы над Кольшрайбером, Чилич, Хачанов и Вавринка покидают «Мастерс» в Монте-КарлоВ Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Первая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, в трех сетах переиграл 35-летнего немца Филиппа Кольшрайбера, занимающего в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 час 36 минут. Джокович взял пять подач Кольшрайбера и упустил четыре своих. На счету Новака один эйс и восем двойных ошибок, а Филипп три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 9:2 в пользу сербского теннисиста.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) – Тейлор Фритц (Великобритания, LD).

Теннис. ATP Masters - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд €5,585,030. 56 участников 
Первый круг
Новак Джокович (Серьия, 1) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 4:6, 6:4
Гило Пелья (Аргентина) – Марин Чилич (Хорватия, 7) – 6:3, 5:7, 6:1
Борна Чорич (Хорватия, 9) – Хауме Мунар (Испания, WC) – 6:7(3), 7:6(7), 6:4
Лоренцо Сонего (Италия, Q) – Карен Хачанов (Россия, 8) – 7:6(4), 6:4
Марко Чеккинато (Италия, 11) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 0:6, 7:5, 6:3
Тейлор Фритц (США, LD) – Жо-Вилфрид Цонга (Франция, SR) – 6:4, 2:0 Rt
Кэмерон Норри (Великобритания) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:3
Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:4, 6:4
Феликс Оже-Альясим (Канада, WC) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина, Q) – 7:5, 7:6(5)
Жиль Симон (Франция) – Алексей Попырин (Австралия, Q) – 7:5, 6:1
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