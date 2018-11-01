Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский поднялся на девять позиций

Сегодня, 08:24 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 15 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на девять позиций и теперь занимает 115-е место.



Илья Марченко, занимает 393-ю строчку рейтинга. Александр Долгополов, не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 499-е место.



В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидерство в мировой классификации сохранил серб Новак Джокович с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 2345 очков.

Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джон Иснер.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 15.04 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11070 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8725

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6040

4 (4).

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4765

6 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 4200

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115

8 (8). Стефанос Циципа (Греция) - 3240

9 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3225

10 (10). Джон Иснер (США) – 3085

…

115 (124). Сергей Стаховский (Украина) – 520

393 (395). Илья Марченко (Украина) – 36

499 (502). Александр Долгополов (Украина) – 10



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 15 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотнеподнялся на девять позиций и теперь занимает 115-е место., занимает 393-ю строчку рейтинга., не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 499-е место.В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидерство в мировой классификации сохранил сербс преимуществом над испанцемв 2345 очков.Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11070 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 87253 (3). Александр Зверев (Германия) – 60404 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 55905 (5). Доминик Тим (Австрия) – 47656 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 42007 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 41158 (8). Стефанос Циципа (Греция) - 32409 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 322510 (10). Джон Иснер (США) – 3085115 (124). Сергей Стаховский (Украина) – 520393 (395). Илья Марченко (Украина) – 36499 (502). Александр Долгополов (Украина) – 10