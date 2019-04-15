Рейтинг WTA. Свитолина и Цувренко остались на прежних позициях

Сегодня, 08:07 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 15 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина осталась шестой ракеткой мира. Сохранили прежние позиции Леся Цуренко (26-я) и Даяна Ястремская (37). Один пункт потеряла Катерина Козлова (93).



Места во второй сотне мировой классификации занимают две украинки. На 12 пунктов опустилась Ангелина Калинина (135), на шесть позиций поднялась Катарина Завацкая (171).



В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет мировую классификацию японка Наоми Осака, опережая на 185 очков румынку Симону Халеп. Первую десятку сильнейших теннисисток мира замыкает белоруска Арина Соболенко.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 15.04.2019г.

1 (1). Наоми Осака (Япония) – 5967 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5782

3 (3). Петра Квитова (Чехия) – 5645

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5580

5 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 5220

6 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5020

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4640

8 (8). Слоан Стивенс (США) – 4386

9 (9). Эшли Барти (Австралия) – 4275

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 3520

…

26 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1767

37 (37). Даяна Ястремская (Украина) – 1400

93 (92). Катерина Козлова (Украина) – 677

135 (123). Ангелина Калинина (Украина) – 443

171 (177). Катарина Завацкая (Украина) - 349



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 15 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.осталась шестой ракеткой мира. Сохранили прежние позиции(26-я) и(37). Один пункт потеряла(93).Места во второй сотне мировой классификации занимают две украинки. На 12 пунктов опустилась(135), на шесть позиций поднялась(171).В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет мировую классификацию японка, опережая на 185 очков румынку. Первую десятку сильнейших теннисисток мира замыкает белоруска1 (1). Наоми Осака (Япония) – 5967 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 57823 (3). Петра Квитова (Чехия) – 56454 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 55805 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 52206 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 50207 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 46408 (8). Слоан Стивенс (США) – 43869 (9). Эшли Барти (Австралия) – 427510 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 352026 (26). Леся Цуренко (Украина) – 176737 (37). Даяна Ястремская (Украина) – 140093 (92). Катерина Козлова (Украина) – 677135 (123). Ангелина Калинина (Украина) – 443171 (177). Катарина Завацкая (Украина) - 349