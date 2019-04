Кристиан Гарин – чемпион турнира ATP в Хьюстоне

Теннис. ATP250 - Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship. Хьюстон (США). Грунт. Призовой фонд $652 245. 28 участников

В Хьюстоне (США) на турнире ATP250 - Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship c призовым фондом $652 245 состоялся финальный матч.73-я ракетка мира, 22-летний чилиец, обыграл в трех сетах 20-летнего норвежца, занимающего в рейтинге ATP 95- е место, со счетом 7:6(4), 4:6, 6:3.За 2 часа 29 минут игрового времени соперники взяли по три подачи друг друга. Гарин выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку, а Рууд три раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Это была вторая победа чилийца в двух встречах с норвежцем.Титул турнира в Хьюстоне стал для Гарина первым в карьере, принеся ему 250 рейтинговых очков и $100,600 призовых.Кристиан Гарин (Чили) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:6(4), 4:6, 6:3