Маракеш. Бенуа Пэр победил в финале Пабло Андухара

Теннис. ATP250. Маракеш (Марокко). Грунт. Призовой фонд €586 140. 32 участника

В Маракеше (Марокко) на турнире ATP250 - Grand Prix Hassan II c призовым фондом €586 140 в одиночном разряде состоялся финальный матч.69-я ракетка мира, 29-летний французобыграл в двух сетах 33-летнего испанца, занимающего в рейтинге ATP 70-е место, со счетом 6:2, 6:3.За 1 час 5 минут, проведенные на корте, Пэр реализовал три брейк-пойнта из четырех и не позволил Андухару реализовать его единственный брейк-пойнт. Бенуа восемь раз подал навылет и совершил три двойные ошибки против двух эйсов и одной двойной у испанца. Это была четвертая победа француза в четырех встречах с Андухаром.Пэр завоевал первый титул в сезоне и второй в карьере, который принес ему 250 рейтинговых очков и €87,745 призовых.Бенуа Пэр (Франция) – Пабло Андухар (Испания) – 6:2, 6:3