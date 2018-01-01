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Тайбэй. Стаховский уступил Новаку в финале
Тайбэй. Стаховский уступил Новаку в финалеВ Тайбэе (Тайвань) на турнире ATP Challenger Tour - Taiwan Santaizi Challenger с призовым фондом $ 162,480 в одиночном разряде состоялся финальный матч.  

124-я ракетка мира, 33-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под третьим номером, потерпел поражение от 25-летнего австрийца Денниса Новака, занимающего в рейтинге ATP 156-е место. Поединок длился 1 час 1 минуту и завершился в пользу австрийца со счетом 6:2, 6:4.

Стаховский не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, в то время, как Новак реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Сергея девять эйсов и три двойные ошибки, а соперник десять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

Новак завоевал первый в карьере титул на турнирах ATP. За свой успех он получит 125 рейтинговых очков и $21,600 призовых. Стаховскому, как финалисту, причитается 75 очков и $12,720 призовых.

Напомним, на турнире Taiwan Santaizi Challenger Стаховский и Деннис были напарниками в парном разряде. Теннисисты не смогли преодолеть барьер первого круга.
 
Теннис. ATP Challenger Tour - Taiwan Santaizi Challenger.Тайбэй (Тайвань) Хард. Призовой фонд $ 162,480. Одиночный разряд. 48 участников.
Финал
Деннис Новак (Австрия,11) – Сергей Стаховский (Украина, 3) – 6:2, 6:4
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