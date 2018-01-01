Тайбэй. Сергей Стаховский вышел в финал

Сегодня, 12:18 39 | Теннис

В Тайбэе (Тайвань) на турнире ATP Challenger Tour - Taiwan Santaizi Challenger с призовым фондом $ 162,480 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.



124-я ракетка мира, 33-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под третьим номером, вырвал победу на двух тай-брейках у 34-летнего японца Го Соеды, занимающего в рейтинге ATP 207-е место, со счетом 7:5(4), 7:6(4).



Теннисисты играли час 38 минут. Соперники успешно держали свою подачу. Стаховский выполнил 17 эйсов и допустил лишь одну двойную ошибку, а Соеда восемь раз подал навылет и также допустил одну двойную.



Соперником Стаховского в финале турнира будет 156-я ракетка мира, 25-летний австриец Деннис Новак который победил Сун Ву Квона (13) из Южной Кореи – 6:3, 6:4.



Отметим, что в этом году Стаховский впервые сыграет в финале турнира.



Напомним, Стаховский и Деннис были напарниками на турнире в Тайбэе в парном разряде. Теннисисты



Теннис. ATP Challenger Tour - Taiwan Santaizi Challenger.Тайбэй (Тайвань) Хард. Призовой фонд $ 162,480. Одиночный разряд. 48 участников.

1/2 финала

Сергей Стаховский (Украина, 3) – Го Соеда (Япония) – 7:6(4), 7:6(4)

Деннис Новак (Австрия,11) – Сун Ву Квон (Южная Корея, 13) – 6:3, 6:4 В Тайбэе (Тайвань) на турнире ATP Challenger Tour - Taiwan Santaizi Challenger с призовым фондом $ 162,480 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.124-я ракетка мира, 33-летний украинец, посеянный под третьим номером, вырвал победу на двух тай-брейках у 34-летнего японца, занимающего в рейтинге ATP 207-е место, со счетом 7:5(4), 7:6(4).Теннисисты играли час 38 минут. Соперники успешно держали свою подачу. Стаховский выполнил 17 эйсов и допустил лишь одну двойную ошибку, а Соеда восемь раз подал навылет и также допустил одну двойную.Соперником Стаховского в финале турнира будет 156-я ракетка мира, 25-летний австриецкоторый победил Сун Ву Квона (13) из Южной Кореи – 6:3, 6:4.Отметим, что в этом году Стаховский впервые сыграет в финале турнира.Напомним, Стаховский и Деннис были напарниками на турнире в Тайбэе в парном разряде. Теннисисты проиграли в первом круге.Сергей Стаховский (Украина, 3) – Го Соеда (Япония) – 7:6(4), 7:6(4)Деннис Новак (Австрия,11) – Сун Ву Квон (Южная Корея, 13) – 6:3, 6:4