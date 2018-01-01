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Тайбэй. Сергей Стаховский вышел в финал
Тайбэй. Сергей Стаховский вышел в финалВ Тайбэе (Тайвань) на турнире ATP Challenger Tour - Taiwan Santaizi Challenger с призовым фондом $ 162,480 в одиночном  разряде прошли полуфинальные матчи.  

124-я ракетка мира, 33-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под третьим номером, вырвал победу на двух тай-брейках у 34-летнего японца Го Соеды, занимающего в рейтинге ATP 207-е место, со счетом 7:5(4), 7:6(4).

Теннисисты играли   час 38 минут. Соперники успешно держали свою подачу. Стаховский выполнил 17 эйсов и допустил лишь одну двойную ошибку, а Соеда восемь раз подал навылет и также допустил одну двойную.

Соперником Стаховского в финале турнира будет 156-я ракетка мира, 25-летний австриец Деннис Новак который победил Сун Ву Квона (13) из Южной Кореи – 6:3, 6:4.

Отметим, что в этом году Стаховский впервые сыграет в финале турнира.

Напомним,  Стаховский и Деннис были напарниками на турнире в Тайбэе  в парном разряде. Теннисисты проиграли в первом круге.

Теннис. ATP Challenger Tour - Taiwan Santaizi Challenger.Тайбэй (Тайвань) Хард. Призовой фонд $ 162,480. Одиночный разряд. 48 участников.
1/2 финала
Сергей Стаховский (Украина, 3) – Го Соеда (Япония) – 7:6(4), 7:6(4)
Деннис Новак (Австрия,11) – Сун Ву Квон (Южная Корея, 13) – 6:3, 6:4
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