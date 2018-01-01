Хьюстон. Рууд отдал Гранольерсу один гейм и вышел в полуфинал

Сегодня, 10:35 80 | Теннис

В Хьюстоне (США) на турнире ATP250 - Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship c призовым фондом $652 245 в одиночном разряде проходять матчи 1/4 финала.



95-я ракетка мира, 20-летний норвежец Каспер Рууд разгромил 33-летнего испанца Марселя Гранольерса, занимающего в мировом рейтинге 112-е место, со счетом 6:1, 6:0.



Матч длился 1 час 2 минуты. За это время Рууд реализовал пять брейк-пойнтов из семи, Гранольер – ни одного из двух. Навылет соперники не подавали и совершили по две двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.



За выход в финал турнира Рудд сыграет или с американцем Джорданом Томпсоном (7), или с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном (Q).



Напомним,



Теннис. ATP250 - Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship. Хьюстон (США). Грунт. Призовой фонд $652 245. 28 участников

1/4 финала

Каспер Рууд (Норвегия) – Марсель Гранольерс (Испания, LD) – 6:1, 6:0 В Хьюстоне (США) на турнире ATP250 - Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship c призовым фондом $652 245 в одиночном разряде проходять матчи 1/4 финала.95-я ракетка мира, 20-летний норвежецразгромил 33-летнего испанца, занимающего в мировом рейтинге 112-е место, со счетом 6:1, 6:0.Матч длился 1 час 2 минуты. За это время Рууд реализовал пять брейк-пойнтов из семи, Гранольер – ни одного из двух. Навылет соперники не подавали и совершили по две двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.За выход в финал турнира Рудд сыграет или с американцем Джорданом Томпсоном (7), или с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном (Q).Напомним, первой полуфинальной парой стали американец Сэм Куэрри и Кристьян Гарин из Чили.Каспер Рууд (Норвегия) – Марсель Гранольерс (Испания, LD) – 6:1, 6:0