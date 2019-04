Хьюстон. Рууд отдал Гранольерсу один гейм и вышел в полуфинал

Теннис. ATP250 - Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship. Хьюстон (США). Грунт. Призовой фонд $652 245. 28 участников

В Хьюстоне (США) на турнире ATP250 - Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship c призовым фондом $652 245 в одиночном разряде проходять матчи 1/4 финала.95-я ракетка мира, 20-летний норвежецразгромил 33-летнего испанца, занимающего в мировом рейтинге 112-е место, со счетом 6:1, 6:0.Матч длился 1 час 2 минуты. За это время Рууд реализовал пять брейк-пойнтов из семи, Гранольер – ни одного из двух. Навылет соперники не подавали и совершили по две двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.За выход в финал турнира Рудд сыграет или с американцем Джорданом Томпсоном (7), или с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном (Q).Напомним, первой полуфинальной парой стали американец Сэм Куэрри и Кристьян Гарин из Чили.Каспер Рууд (Норвегия) – Марсель Гранольерс (Испания, LD) – 6:1, 6:0