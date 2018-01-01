Маракеш. Цонга и Пэр встретятся с 1/2 финала и другие результаты

Теннис. ATP250. Маракеш (Марокко). Грунт. Призовой фонд €586 140. 32 участника



В Маракеше (Марокко) на турнире ATP250 - Grand Prix Hassan II c призовым фондом €586 140 в одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала.33-летний француз, занимающий в мировом рейтинге 116-е место, обыграл 103-ю ракетку мира, 23-летнего итальянцасо счетом 6:3, 6:2Поединок продолжался 1 час 6 минут. Цонга сделал три брейка и не позволил Сонего заработать ни одного брейк-пойнта. Жо-Вилфрид выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки против пяти эйсов и трех двойных e соперника. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в финал турнbра Цонга поспорит со своим соотечественником, который победил испанца– 6:1, 6:3.В личном противостоянии Цонги и Пэра лидирует Жо-Вилфрид – 3:0.Второй полуфинальной парой стали француз(4) и испанец. Симон одержал победу над японцемсо счетом – 6:4, 7:5. Андухар вышел в полуфинал на отказе чехаРанее Симон и Андухар встречались три раза, впереди с минимальным преимуществом испанец – 2:1.Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:3, 6:2Бенуа Пэр (Франция) – Хауме Мунар (Испания) – 6:1, 6:3Жиль Симон (Франция, 4) –Таро Дэниэль (Япония) –6:4, 7:5Пабло Андухар (Испания) – Иржи Веселы (Чехия) – Rt