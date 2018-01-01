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Маракеш. Цонга и Пэр встретятся с 1/2 финала и другие результаты
Маракеш. Цонга и Пэр встретятся с 1/2 финала и другие результатыВ Маракеше (Марокко) на турнире ATP250 - Grand Prix Hassan II  c призовым фондом €586 140 в одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала.

33-летний француз Жо-Вилфрид Цонга, занимающий в мировом рейтинге 116-е место, обыграл 103-ю ракетку мира, 23-летнего итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:3, 6:2

Поединок продолжался 1 час 6 минут. Цонга сделал три брейка и не позволил Сонего заработать ни одного брейк-пойнта. Жо-Вилфрид выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки против пяти эйсов и трех двойных e соперника. Между собой теннисисты играли впервые.

За выход в финал турнbра Цонга поспорит со своим соотечественником Бенуа Пэром, который победил испанца Хауме Мунара – 6:1, 6:3.
 В личном противостоянии Цонги и Пэра лидирует Жо-Вилфрид – 3:0.

Второй полуфинальной парой стали француз Жиль Симон (4) и испанец Пабло Андухар. Симон одержал победу над японцем Таро Даниэлем со счетом – 6:4, 7:5. Андухар вышел в полуфинал на отказе чеха Иржи Веселы.

Ранее Симон и Андухар встречались три раза, впереди с минимальным преимуществом испанец – 2:1.

Теннис. ATP250. Маракеш (Марокко). Грунт. Призовой фонд €586 140. 32 участника
1/4 финала
Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:3, 6:2
Бенуа Пэр (Франция) – Хауме Мунар (Испания) – 6:1, 6:3

Жиль Симон (Франция, 4) –Таро Дэниэль (Япония) –6:4, 7:5
Пабло Андухар (Испания) – Иржи Веселы (Чехия) – Rt
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