Тайбэй. Сергей Стаховский стартовал с победы

Теннис. ATP Challenger Tour - Taiwan Santaizi Challenger.Тайбэй (Тайвань) Хард. Призовой фонд $ 162,480. Одиночный разряд. 48 участников.

В Тайбэе (Тайвань) на турнире ATP Challenger Tour - Taiwan Santaizi Challenger с призовым фондом $ 162,480 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.124-я ракетка мира, 33-летний украинец, посеянный под третьим номером, одержал победу над 38-летним французом, занимающим в рейтинге ATP 284-ю позицию, со счетом 7:6(2), 6:2.Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. Стаховский реализовал четыре брейк-пойнта из одиннадцати имевшихся, Робер – два из пяти. Сергей выполнил 21 эйс и допустил пять двойных ошибок, а Стефан семь раз подал навылет и совершил девять двойных. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в четвертьфинал соревнований Стаховский поспорит с еще одним французом, 22-летним Максимом Жанвье (16), занимающим в рейтинге ATP 202-ю строчку, которому украинец проиграл в первом круге на турнире в Сен-Бриё в конце марта.Сергей Стаховский (Украина, 3) - Стефан Робер (Франция) 7:6(2), 6:2Максимом Жанвье (Франция, 16) - Так-Кхунн Ванг (Франция) – 6:4, 7:5