На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Маракеш. Александр Зверев стартовал с победы
Маракеш. Александр Зверев стартовал с победыВ Маракеше (Марокко) на турнире ATP250 - Grand Prix Hassan II  c призовым фондом €586 140 в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

Лидер посева, третья ракетка мира 21-летний немец Александр Зверев обыграл представителя Узбекистана 32-летнего Дениса Истомина, занимающего в мировом рейтинге 104-е место, со счетом 6:4, 6:4.

За 1 час 21 минуту игрового времени Зверев сделал два брейка и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Истомина. На счету победителя 13 эйсов и две двойные ошибки, а соперник три раза подал навылет и обошелся без двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.

За выход в четвертьфинал турнира Зверев сыграет против испанца Хауме Мунара, который был сильнее Факундо Багниса (Q) из Аргентины – 6:1, 7:6(3).

Теннис. ATP250. Мапакеш (Марокко). Грунт. Призовой фонд €586 140. 32 участника 
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 1) – Денис Истомин (Узбекистан) – 6:4, 6:4
Хауме Мунар (Испания) – Факундо Багнис (Аргентина, Q) – 6:1, 7:6(3)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Женева. Миша Зверев обыграл Нишикори и стал финалистом
Александр Зверев обыграл Джона Иснера и стал первым финалистом на «Мастерсе» в Риме
Маракеш. Димитров стартовал с поражения от Робредо
Торонто. Александр Зверев начал защиту титула с победы над Кланом и другие результаты
Александр Зверев защитил титул на турнире ATP-500 в Вашингтоне
US Open. Александр Зверев разгромил Полански и вышел во второй круг
Маракеш. Кольшрайбер стал последним четвертьфиналистом
Касабланка. Андреев не пустил Истомина в &#188; финала
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Тайбэй. Сергей Стаховский стартовал с победы
Маракеш. Веселы на старте обыграл второго сеяного Фоньини и другие результаты
Маракеш. Александр Зверев стартовал с победы
Тайбэй. Сергей Стаховский не прошел во второй круг в парном разряде
Тайбэй. Илья Марченко проиграл на старте

Последние новости спорта

17:08

Сауль Альварес: Готов снова встретиться с Головкиным, если у него будет пояс 74 | Бокс

16:47

Василий Шуптар – бронзовый призер ЧЕ по вольной борьбе 106 | Борьба / Главные новости спорта

16:24

Формула-1. Гран-при Китая: превью 76 | Формула-1

16:04

Боб Арум: Со времен Мухаммеда Али не было такого же технаря, как Ломаченко 76 | Бокс

15:47

Тайбэй. Сергей Стаховский стартовал с победы 76 | Теннис / Главные новости спорта

15:04

Теофимо Лопес: Покажу всем, как победить Ломаченко 84 | Бокс

14:45

Виталий Кличко: Владимир сказал, что начнет думать о возвращении в ринг за $ 100 млн 108 | Бокс

14:28

Ломаченко и Кролла провели открытые тренировки (Фото) 94 | Бокс / Фото

14:03

Ломаченко о поединке с Кроллой: Я в предвкушении отличного боя 92 | Бокс

12:00

НБА. Морис Харклесс и Пол Джордж возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео) 108 | Баскетбол / Видео

Все новости

ФОТО

Ломаченко и Кролла провели открытые тренировки (Фото)

Александр Гвоздик vs Дуду Нгумбу (Фото боя)

Гвоздик vs Нгумбу: Результаты взвешивание (Фото, Видео)

Александр Усик получил премию «Спортсмен года - 2018» (+Фото)

Первая пресс-конференция Уайлдера и Бризила (Видео, Фото)

Победа Эррола Спенса над Майки Гарсией в фотографиях

Открытая тренировка Ломаченко (Видео, Фото)

ВИДЕО

НБА. Морис Харклесс и Пол Джордж возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Во время поединка боксеры 10 раз отправили друг друга в нокдаун (+Видео)

Американская гимнастка неудачно приземлилась, сломав обе ноги (+Видео)

Монтеррей. Мугуруса – Азаренко: обзор финального матча (Видео)

Чарльстон. Мэдисон Кис - Каролин Возняцки: обзор финального матча (Видео)

Монтеррей. Мугуруса - Рыбарикова: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Монтеррей. Победа Азаренко над Кербер: обзор матча 1/2 финала (Видео)



Топ-новости недели

Василий Шуптар – бронзовый призер ЧЕ по вольной борьбе
Тайбэй. Сергей Стаховский стартовал с победы
Украинские синхронистки завоевали два золота на турнире в Греции
Рейтинг WTA. Свитолина стала шестой ракеткой мира, Козлова поднялась на семь строчек
Официально: Названа дата и место боя Усик - Такам


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2019 (150)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)
Декабрь 2018 (559)
Ноябрь 2018 (465)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги