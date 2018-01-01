Маракеш. Александр Зверев стартовал с победы

Теннис. ATP250. Мапакеш (Марокко). Грунт. Призовой фонд €586 140. 32 участника

В Маракеше (Марокко) на турнире ATP250 - Grand Prix Hassan II c призовым фондом €586 140 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Лидер посева, третья ракетка мира 21-летний немецобыграл представителя Узбекистана 32-летнего, занимающего в мировом рейтинге 104-е место, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 21 минуту игрового времени Зверев сделал два брейка и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Истомина. На счету победителя 13 эйсов и две двойные ошибки, а соперник три раза подал навылет и обошелся без двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в четвертьфинал турнира Зверев сыграет против испанца, который был сильнее(Q) из Аргентины – 6:1, 7:6(3).Александр Зверев (Германия, 1) – Денис Истомин (Узбекистан) – 6:4, 6:4Хауме Мунар (Испания) – Факундо Багнис (Аргентина, Q) – 6:1, 7:6(3)