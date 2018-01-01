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Тайбэй. Сергей Стаховский не прошел во второй круг в парном разряде
Тайбэй. Сергей Стаховский не прошел во второй круг в парном разрядеВ Тайбэе (Тайвань) на турнире ATP Challenger Tour - Taiwan Santaizi Challenger с призовым фондом $162,480 в парном  разряде проходили матчи первого круга. 

Украинец Сергей Стаховский (214-й в парном рейтинге ATP) и его напарник австриец Деннис Новак (435) проиграли четвертой паре турнира голландцу Сандеру Арендсу (95) и австрийцу Тристану-Самуэлю Вайссборну (113). Поединок продолжался 1 час 4 минуты и завершился в пользу голландца с австрийцем со счетом 3:6, 6:4, 10:4.

Соперники взяли по две подачи друг друга. Стаховский и Новак выполнили пять эйсов и избежали ошибок на подаче, а Арендс и Вайссберг три раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче.

Напомним, в одиночном разряде Стаховский получил третий номер посева и первый круг пропускает, а во втором круге сыграет с 38-летним французом Стефаном Робером, занимающим в рейтинге ATP 284-ю позицию.
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