Тайбэй. Сергей Стаховский не прошел во второй круг в парном разряде

В Тайбэе (Тайвань) на турнире ATP Challenger Tour - Taiwan Santaizi Challenger с призовым фондом $162,480 в парном разряде проходили матчи первого круга.Украинец(214-й в парном рейтинге ATP) и его напарник австриец(435) проиграли четвертой паре турнира голландцу(95) и австрийцу(113). Поединок продолжался 1 час 4 минуты и завершился в пользу голландца с австрийцем со счетом 3:6, 6:4, 10:4.Соперники взяли по две подачи друг друга. Стаховский и Новак выполнили пять эйсов и избежали ошибок на подаче, а Арендс и Вайссберг три раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче.Напомним, в одиночном разряде Стаховский получил третий номер посева и первый круг пропускает, а во втором круге сыграет с 38-летним французом Стефаном Робером, занимающим в рейтинге ATP 284-ю позицию.