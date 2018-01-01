Тайбэй. Илья Марченко проиграл на старте

В Тайбэе (Тайвань) на турнире ATP Challenger Tour - Taiwan Santaizi Challenger с призовым фондом $ 162,480 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.31-летний украинец, ныне занимающий в мировом рейтинге 395-ю строчку, в своем первом матче в текущем сезоне уступил в трех сетах 321-й ракетке мира, 27-летнему французу. Поединок продолжался 2 часа 11 минут и завершился в пользу француза со счетом 4:6, 6:3, 6:4.На счету Марченко три брейка из 12-ти возможных, 13 эйсов и пять двойных ошибок, а Ванг сделал четыре брейка и один эйс, допустив две двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.Илья покидает турнир, заработав $780 призовых и не заработав рейтинговых очков.Еще один украинец, Сергей Стаховский, получил третий номер посева и первый круг пропускает, а во втором круге сыграет с 38-летним французом Стефаном Робером, занимающим в рейтинге ATP 284-ю позицию.