Монтеррей. Победа Азаренко над Кербер: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 09:03 0 | Теннис / Видео

Виктория Азаренко (5), занимающая в мировом рейтинге 67-е место, в полуфинальном матче на турнире WTA категории International нанесла поражение пятой ракетке мира, 31-летней немке Анжелике Кербер, посеянной под первым номером, со счетом

В финале соперницей Азаренко будет действующая чемпионка турнюра, испанка



29-летняя белоруска(5), занимающая в мировом рейтинге 67-е место, в полуфинальном матче на турнире WTA категории International нанесла поражение пятой ракетке мира, 31-летней немке, посеянной под первым номером, со счетом 6:4, 4:6, 6:1 В финале соперницей Азаренко будет действующая чемпионка турнюра, испанка Гарбинье Мугуруса (2).