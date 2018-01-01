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Монтеррей. Азаренко победила Кербер и стала второй финалисткой
Монтеррей. Азаренко победила Кербер и стала второй финалисткойВ Монтеррее (Мексика) на турнире WTA категории International c призовым фондом $250 000 в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.

29-летняя белоруска Виктория Азаренко (5), занимающая в мировом рейтинге 67-е место, нанесла поражение пятой ракетке мира, 31-летней немке Анжелике Кербер, посеянной под первым номером, со  счетом 6:4, 4:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. За это время Азаренко реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-ти возможных, Кербер – четыре из 14-ти. На счету Виктории пять эйсов и шесть двойных ошибок, а Анжелика два раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Теперь белоруская является лидером их противостояния уже со счетом – 8:1.

В финале Азаренко предстоит сразится с действующей чемпионкой турнира, испанкой Гарбинье Мугурусой (2).

Теннис. WTA International. Монтеррей (Мексика). Хард. Призовой фонд $250 000. 32 участницы 
1/2 финала 
Виктория Азаренко (Беларусь, 5) – Анжелика Кербер (Германия, 1) – 6:4, 4:6, 6:1
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