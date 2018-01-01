Монтеррей. Мугуруса в шаге от защиты титула

Теннис. WTA International. Монтеррей (Мексика). Хард. Призовой фонд $250 000. 32 участницы

В Монтеррее (Мексика) на турнире WTA категории International c призовым фондом $250 000 в одиночном разряде прошел первый полуфинальный матч.Действующая чемпионка турнира, 19-я ракетка мира 25-летняя испанка(2), вышла в финал после победы над 30-летней(8) из Словакии, занимающей в мировом рейтинге 71-е место, со счетом 6:2, 6:3.За 1 час 15 минут, проведенные на корте, Мугуруса взяла четыре подачи Рыбариковой и не удержала одну свою. Обе теннисистки выполнили по четыре эйса, при этом Гарбинье допустила одну двойную ошибку, а Магдалена – три. Теперь счет их личных встреч стал 5:2 в пользу испанки.В финале Мугуруса сразиться или с немкой Анжеликой Кербер (1), или с белоруской Викторией Азаренко (5).Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 8) – 6:2, 6:3