Чарльстон. Каролин Возняцки и Мэдисон Кис разыграют титул

Теннис. WTA Premier - Volvo Car Open. Чарльстон (США). Гркнт. Призовой фонд $823 000. 56 участниц

В Чарльстоне (США) на турнире WTA категории Premier - Volvo Car Open c призовым фондом $823 000 в одиночном разряде состоялись полуфинальные матчи.13-я ракетка мира, 28-летняя датчанка(5) одержала победу над своей ровесницей их Хорватии(16), занимающей в мировом рейтинге 53-е место, со счетом 6:3, 6:4.Поединок продолжался 1 час 25 минут. Возняцки выиграла семь геймов на приеме и проиграла шесть на своей подаче. На ее счету семь эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Мартич ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Это была шестая победа датчанки в шести встречах с хорваткой.В финале Возняцки предстоит сразиться с 18-м номером мирового рейтинга, 24-летней американкой(8), которая обыграла 25-летнююиз Пуэрто-Рико, занимающую в рейтинге WTA 63-е место, со счетом 6:4, 6:0.За 1 час 7 минут игрового времени Кис сделала пять брейков, девять раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. На счету Пуиг один брейк, два эйса и шесть двойных ошибок. Благодаря этой победе американка вышла в лидеры их личного противостояния – 3:2.Ранее Возняцки и Кис встречались дважды и оба раза сильнее была датчанка.Каролин Возняцки (Дания, 5) – Петра Мартич (Хорватия, 16) – 6:3, 6:4Мэдисон Кис (США, 8) – Моника Пуиг (Пуэрто- Рико) – 6:4, 6:0