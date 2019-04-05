Монтеррей. Кербер, Мугуруса и Азаренко вышли в 1/4 финала

5-04-2019, 08:54 184 | Теннис

В Монтеррее (Мексика) на турнире WTA категории International c призовым фондом $250 000 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.



Пятая ракетка мира, 31-летняя немка Анжелика Кербер, посеянная под первым номером, одержала победу над 22-летней чешкой Каролиной Муховой, занимающей в мировом рейтинге 109-е место, со счетом 6:3, 6:4.



Матч длился 1 час 24 минуты. По ходу поединка у соперниц было по пять брейк-пойнтов, из которых Кербер реализовала три, а Мухова – один. Навылет Анжелика не подавала и один раз ошиблась на подаче. На счету Муховой три эйса и одна двойная ошибка. Это была вторая победа немки в двух встречах с Муховой.



В четвертьфинале соперницей Кербер будет бельгийка Кирстен Флипкенс (6), которая днем ранее победила Далилу Якупович из Словении – 6:3, 6:3.

Успешно продолжает защиту титула 19-я ракетка мира, 25-летняя испанка Гарбинье Мугуруса (2), которая вышла в четвертьфинал после победы в трех сетах над россиянкой Маргаритой Гаспарян, занимающей в рейтинге WTA 75-е место, со счетом 6:3, 6:7(1), 6:2.



За 2 часа 39 минут игрового времени Мугуруса сделала шесть брейков и не удержала три своих подачи. На ее счету шесть эйсов и две двойные ошибки против четырех эйсов и четырех двойных у россиянки. Между собой теннисистки играли впервые.



За выход в полуфинал соревнований Мугуруса поспорит с француженкой Кристиной Младенович (7), которая разгромила венгерку Грету Арн (LL) - 6:0, 6:2.

Четвертьфиналисткой стала и белоруска Виктория Азаренко (5), одержав победу над представительницей Казахстана Зариной Дияс со счетом 6:3, 6:2.

За выход в полуфинал турнира Азаренко сразится с россиянкой



Теннис. WTA International. Монтеррей (Мексика). Хард. Призовой фонд $250 000. 32 участницы

Второй круг

Анжелика Кербер (Германия, 1) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:3, 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:3, 6:7(1), 6:2

Кристина Младенович (Франция, 7) – Грета Арн (Венгрия, LL) – 6:0, 6:2

Виктория Азаренко (Беларусь, 5) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:3, 6:2 В Монтеррее (Мексика) на турнире WTA категории International c призовым фондом $250 000 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 31-летняя немка, посеянная под первым номером, одержала победу над 22-летней чешкой, занимающей в мировом рейтинге 109-е место, со счетом 6:3, 6:4.Матч длился 1 час 24 минуты. По ходу поединка у соперниц было по пять брейк-пойнтов, из которых Кербер реализовала три, а Мухова – один. Навылет Анжелика не подавала и один раз ошиблась на подаче. На счету Муховой три эйса и одна двойная ошибка. Это была вторая победа немки в двух встречах с Муховой.В четвертьфинале соперницей Кербер будет бельгийка(6), которая днем ранее победилаиз Словении – 6:3, 6:3.Успешно продолжает защиту титула 19-я ракетка мира, 25-летняя испанка(2), которая вышла в четвертьфинал после победы в трех сетах над россиянкой, занимающей в рейтинге WTA 75-е место, со счетом 6:3, 6:7(1), 6:2.За 2 часа 39 минут игрового времени Мугуруса сделала шесть брейков и не удержала три своих подачи. На ее счету шесть эйсов и две двойные ошибки против четырех эйсов и четырех двойных у россиянки. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в полуфинал соревнований Мугуруса поспорит с француженкой(7), которая разгромила венгерку(LL) - 6:0, 6:2.Четвертьфиналисткой стала и белоруска(5), одержав победу над представительницей Казахстанасо счетом 6:3, 6:2.За выход в полуфинал турнира Азаренко сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой Анжелика Кербер (Германия, 1) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:3, 6:4Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:3, 6:7(1), 6:2Кристина Младенович (Франция, 7) – Грета Арн (Венгрия, LL) – 6:0, 6:2Виктория Азаренко (Беларусь, 5) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:3, 6:2