Надежда Киченок не прошла во второй круг на турнире в Чарльстоне

В Чарльстоне (США) на турнире WTA категории Premier - Volvo Car Open c призовым фондом $823 000, в одиночном разряде проходят матчи первого круга.26-летняя украинка, не игравшая в основной сетке турнира WTA в одиночном разряде с 2016 года, уступила в 159-й ракетке мира, 25-летней итальянкесо счетом 2:6, 1:6. Отметим, что обе теннисистки пробились в основную сетку турнира через квалификацию.Матч длился 58 минут. Киченок сделала по брейку в каждом сете, один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Тревизан сделала семь брейков, ни разу не подала навылет и избежала ошибок на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Соперницей Тревизан во втором круге будет действующая чемпионка турнира голландка Кики Бертенс, посеянная под вторым номером.Надежда Киченок продолжит выступление в парном разряде, где вместе с сестрой Людмилой в первом круге сыграют против вторых сеяных чешки Люси Градецкой и Андреи Клепач из Словении.