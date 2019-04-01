Рейтинг ATP. Федерер стал четвертой ракеткой мира; Стаховский поднялся на три позиции

1-04-2019, 09:47 160 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 1 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на две позиции и теперь занимает 124-е место.



Илья Марченко, который в этом сезоне в Туре еще не выступал, занимает 395-ю строчку.



Александр Долгополов, не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 503-ю строчку рейтинга.



В Топ-10 мирового рейтинге произошли изменения. Швейцарец Роджер Федерер после Доминик Тим. Грек Стефанос Циципас стал восьмой ракеткой мира, поднявшись с десятого места. По одному пункту утратили аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (9-й) и американец Джон Иснер (10).



Лидерство в мировой классификации сохранил Новак Джокович, с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 2345 очков.



Отметим, что наибольшего прогресса в Топ-100 достиг 18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, который поднялся на 24 позиций и теперь занимает 33-е место. Канадскому теннисисту на «Мастерсе» в Майами удалось через квалификацию пробиться в основную сетку, а затем



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 01.04 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11070 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8725

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6040

4 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590

5 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4765

6 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 4200

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115

8 (10). Стефанос Циципа (Греция) - 3240

9 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3225

10 (9). Джон Иснер (США) – 3085

…

124 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 452

395 (397). Илья Марченко (Украина) – 31

503 (505). Александр Долгополов (Украина) – 10



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 1 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотнеподнялся на две позиции и теперь занимает 124-е место.Илья Марченко, который в этом сезоне в Туре еще не выступал, занимает 395-ю строчку.Александр Долгополов, не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 503-ю строчку рейтинга.В Топ-10 мирового рейтинге произошли изменения. Швейцарецпосле победы на «Мастерсе» в Майами (США) стал четвертой ракеткой мира, поднявшись с пятого места, на которое опустился австриец. Грекстал восьмой ракеткой мира, поднявшись с десятого места. По одному пункту утратили аргентинец(9-й) и американец(10).Лидерство в мировой классификации сохранил, с преимуществом над испанцемв 2345 очков.Отметим, что наибольшего прогресса в Топ-100 достиг 18-летний канадец, который поднялся на 24 позиций и теперь занимает 33-е место. Канадскому теннисисту на «Мастерсе» в Майами удалось через квалификацию пробиться в основную сетку, а затем дойти до полуфинала 1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11070 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 87253 (3). Александр Зверев (Германия) – 60404 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 55905 (4). Доминик Тим (Австрия) – 47656 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 42007 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 41158 (10). Стефанос Циципа (Греция) - 32409 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 322510 (9). Джон Иснер (США) – 3085124 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 452395 (397). Илья Марченко (Украина) – 31503 (505). Александр Долгополов (Украина) – 10