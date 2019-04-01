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Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на седьмое место, Козлова поднялась в топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на седьмое место, Козлова поднялась в топ-100Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 01 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации теперь четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина потеряла два пункта и опустилась на седьмое место. На две позиции поднялась Леся Цуренко (26-я), а Даяна Ястремская по-прежнему 37-я. В первую сотню поднялась Катериан Козлова и расположилась на 99-й строчке.

Места во второй сотне мировой классификации занимают две украинки. На один пункт поднялась Ангелина Калинина (125), на четыре - Катарина Завацкая (173).

В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Румынка Симона Халеп стала второй ракеткой мира, сместив на третье место чешку Петру Квитову. На три пункта поднялась чешка Каролина Плишкова и стала четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место немку Анжелику Кербер. Победительница турнира в Майами (США) австралийка Эшли Барти стала девятой ракеткой мира, поднявшись с 11-го места. Первую десятку сильнейших теннисисток мира замыкает белоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 01.04.2019г.
1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6021 очко
2 (3). Симона Халеп (Румыния) – 5782
3 (2). Петра Квитова (Чехия) – 5645 
4 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 5580
5 (4). Анжелика Кербер (Германия) – 5165
6 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5050
7 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5020
8 (6). Слоан Стивенс (США) – 4287
9 (11). Эшли Барти (Австралия) – 4275
10 (9). Арина Соболенко (Беларусь) – 3595

26 (28). Леся Цуренко (Украина) – 1796
37 (37). Даяна Ястремская (Украина) – 1400
99 (101). Катерина Козлова (Украина) – 635
125 (126). Ангелина Калинина (Украина) – 488
173 (177). Катарина Завацкая (Украина) - 336
245 (247). Марта Костюк (Украина) – 224

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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