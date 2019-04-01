Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на седьмое место, Козлова поднялась в топ-100

в понедельник, 01 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации теперь четыре украинских теннисистки.потеряла два пункта и опустилась на седьмое место. На две позиции поднялась(26-я),по-прежнему 37-я. В первую сотню подняласьи расположилась на 99-й строчке.Места во второй сотне мировой классификации занимают две украинки. На один пункт поднялась(125), на четыре -(173).В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Румынкастала второй ракеткой мира, сместив на третье место чешку. На три пункта поднялась чешкаи стала четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место немку. Победительница турнира в Майами (США) австралийкастала девятой ракеткой мира, поднявшись с 11-го места. Первую десятку сильнейших теннисисток мира замыкает белоруска1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6021 очко2 (3). Симона Халеп (Румыния) – 57823 (2). Петра Квитова (Чехия) – 56454 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 55805 (4). Анжелика Кербер (Германия) – 51656 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 50507 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 50208 (6). Слоан Стивенс (США) – 42879 (11). Эшли Барти (Австралия) – 427510 (9). Арина Соболенко (Беларусь) – 359526 (28). Леся Цуренко (Украина) – 179637 (37). Даяна Ястремская (Украина) – 140099 (101). Катерина Козлова (Украина) – 635125 (126). Ангелина Калинина (Украина) – 488173 (177). Катарина Завацкая (Украина) - 336245 (247). Марта Костюк (Украина) – 224