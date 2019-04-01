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Майами. Победа Федерера над Иснером: обзор финального матча (Видео)
Пятая ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер (4) стал победителем турнира ATP категории Masters - Miami Open presented by Itau, обыграв в финале 33-летнего американца Джона Иснера (7), занимающего в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:1, 6:4.
Этот титул стал 101-м в карьере швейцарца.

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