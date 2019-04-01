Майами. Победа Федерера над Иснером: обзор финального матча (Видео)

1-04-2019, 08:46 181 | Теннис / Видео

Роджер Федерер (4) стал победителем турнира ATP категории Masters - Miami Open presented by Itau, обыграв в финале 33-летнего американца Джона Иснера (7), занимающего в мировом рейтинге девятое место, со счетом

Этот титул стал 101-м в карьере швейцарца.



Пятая ракетка мира, 37-летний швейцарец(4) стал победителем турнира ATP категории Masters - Miami Open presented by Itau, обыграв в финале 33-летнего американца(7), занимающего в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:1, 6:4 Этот титул стал 101-м в карьере швейцарца.