Майами. Федерер стал чемпионом, обыграв в финале Иснера

1-04-2019, 08:35 154 | Теннис

В Майами (США) на турнире ATP категории Masters - Miami Open presented by Itau c призовым фондом $9,314,875 в одиночном разряде состоялся финальный матч.



Пятая ракетка мира, 37-летний швейцарец

Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. За это время Федерер сделал четыре брейка, а Иснер не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Роджера шесть эйсов и одна двойная ошибка, а Джон девять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии швейцарец лидирует со счетом 6:2.



За победу в финале турнира Miami Open Федерер получит 1000 рейтинговых очков и $1,354,010 призовых. Этот титул стал для швейцарца вторым в сезоне и 101-м в карьере.



Теннис. ATP Masters - Miami Open presented by Itau. Майами (США). Хард. Призовой фонд $9,314,875. 96 участников

Финал

Роджер Федерер (Швейцария, 4) – Джон Иснер (США, 7) – 6:1, 6:4

В Майами (США) на турнире ATP категории Masters - Miami Open presented by Itau c призовым фондом $9,314,875 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Пятая ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер , посеянный под четвертым номером, одержал победу в двух сетах над действующим чемпионом турнира, 33-летним американцем Джоном Иснером (7), занимающим в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:1, 6:4.Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. За это время Федерер сделал четыре брейка, а Иснер не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Роджера шесть эйсов и одна двойная ошибка, а Джон девять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии швейцарец лидирует со счетом 6:2.За победу в финале турнира Miami Open Федерер получит 1000 рейтинговых очков и $1,354,010 призовых. Этот титул стал для швейцарца вторым в сезоне и 101-м в карьере.Роджер Федерер (Швейцария, 4) – Джон Иснер (США, 7) – 6:1, 6:4