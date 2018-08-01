Майами. Чорич проиграл 18-летнему квалифаю Оже-Альяссиму в 1/4 финала

Сегодня, 08:30 0 | Теннис

В Майами (США) на турнире ATP категории Masters - Miami Open presented by Itau c призовым фондом $9,314,875 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



13-я ракетка мира, 22-летний хорват Борна Чорич (11) потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего в рейтинге ATP 57-е место. Поединок длился 1 час 48 минут и завершился в пользу канадца со счетом 7:6(3), 6:2.



На счету Чорича один брейк, семь эйсов и одна двойная ошибка, а Оже-Альяссим сделал три брейка, восемь эйсов и допустил две двойные ошибки. Между собой теннисисты играли впервые.



В полуфинале соперником Оже-Альяссима будет американец



Теннис. ATP Masters - Miami Open presented by Itau. Майами (США). Хард. Призовой фонд $9,314,875. 96 участников

1/4 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) – Борна Чорич (Хорватия, 11) – 7:6(3), 6:2 В Майами (США) на турнире ATP категории Masters - Miami Open presented by Itau c призовым фондом $9,314,875 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.13-я ракетка мира, 22-летний хорват(11) потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 18-летнего канадца, занимающего в рейтинге ATP 57-е место. Поединок длился 1 час 48 минут и завершился в пользу канадца со счетом 7:6(3), 6:2.На счету Чорича один брейк, семь эйсов и одна двойная ошибка, а Оже-Альяссим сделал три брейка, восемь эйсов и допустил две двойные ошибки. Между собой теннисисты играли впервые.В полуфинале соперником Оже-Альяссима будет американец Джон Иснер (4).Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) – Борна Чорич (Хорватия, 11) – 7:6(3), 6:2