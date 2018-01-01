Иснер обыграл Баутиста-Агута и стал первым полуфиналистом на «Мастерсе» в Майами

Сегодня, 08:09 15 | Теннис

В Майами (США) на турнире ATP категории Masters - Miami Open presented by Itau c призовым фондом $9,314,875 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Действующий чемпион турнира, девятая ракетка мира, 33-летний американец Джон Иснер (7) обыграл на двух тай-брейках 30-летнего испанца Роберто Баутиста-Агута (22), занимающего в рейтинге ATP 25-е место, со счетом 7:6(1), 7:6 (5).



Матч продолжался 1 час 45 минут. Соперники держали свою подачу. Иснер выполнил 24 эйса и допустил лишь одну двойную ошибку, а Баутиста-Агут три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии Джон лидирует – 3:1.



В полуфинале соперником Иснера станет победитель матча Борна Чорич (Хорватия, 11) - Феликс Оже-Альясси (Канада, Q).



Теннис. ATP Masters - Miami Open presented by Itau. Майами (США). Хард. Призовой фонд $9,314,875. 96 участников

1/4 финала

Джон Иснер (США, 7) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) – 7:6(1), 7:6 (5) В Майами (США) на турнире ATP категории Masters - Miami Open presented by Itau c призовым фондом $9,314,875 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Действующий чемпион турнира, девятая ракетка мира, 33-летний американец(7) обыграл на двух тай-брейках 30-летнего испанца(22), занимающего в рейтинге ATP 25-е место, со счетом 7:6(1), 7:6 (5).Матч продолжался 1 час 45 минут. Соперники держали свою подачу. Иснер выполнил 24 эйса и допустил лишь одну двойную ошибку, а Баутиста-Агут три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии Джон лидирует – 3:1.В полуфинале соперником Иснера станет победитель матча Борна Чорич (Хорватия, 11) - Феликс Оже-Альясси (Канада, Q).Джон Иснер (США, 7) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) – 7:6(1), 7:6 (5)