Федерер победил Медведева и стал последним четвертьфиналистом на «Мастерсе» в Майами

Теннис. ATP Masters - Miami Open presented by Itau. Майами (США). Хард. Призовой фонд $9,314,875. 96 участников

В Майами (США) на турнире ATP категории Masters - Miami Open presented by Itau c призовым фондом $9,314,875 в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.Пятая ракетка мира, 37-летний швейцарец(4) одержал победу в двух сетах над 23-летним россиянином(13), занимающим в рейтинге ATP 15-е место, со счетом 6:4, 6:2.Теннсиисты провели на корте 1 час 1 минуту. За это время Федерер сделал три брейка и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Медведева. Роджер выполнил пять эйсов и избежал двойных ошибок, а Медведев два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это третья победа швейцарца в трех встречах с россиянином.В четвертьфинале соперником Федерера будет(6) из ЮАР, который был сильнее австралийца– 7:5, 7:5.В личном противостоянии Федерера и Андерсона лидирует Роджер – 5:1.Роджер Федерер (Швейцария, 4) – Даниил Медведев (Россия, 13) – 6:4, 6:2Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – Джордан Томпсон (Австралия) – 7:5, 7:5