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Майами. Каролина Плишкова стала последней полуфиналисткой
Майами. Каролина Плишкова стала последней полуфиналисткойВ Майами (США) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Miami Open c призовым фондом $ 9,035,428 завершились матчи 1/4 финала.

Седьмая ракетка мира, 27-летняя чешка Каролина Плишкова, посеянная под пятым номером, обыграла свою 19-летнюю соотечественницу Маркету Вондроушову, занимающую в мировом рейтинге 59-е место, со счетом 6:3, 6:4.

За 1 час 20 минут игрового времени Плишкова выиграла три гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Каролины три эйса и две двойные ошибки, а Маркета два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки  играли впервые.

За выход в финал соревнований Плишкова сразится с румынкой Симоной Халеп (2).

Напомним, первой полуфинальной парой стали австралийка Эшли Барти (12) и эстонка Анетт Контавейт (21).

Теннис. WTA Premier Mandatory - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $ 9,035,428. 96 участниц 
1/4 финала
Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:4
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