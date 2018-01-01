Майами. Каролина Плишкова стала последней полуфиналисткой

Сегодня, 07:25 0 | Теннис

В Майами (США) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Miami Open c призовым фондом $ 9,035,428 завершились матчи 1/4 финала.



Седьмая ракетка мира, 27-летняя чешка Каролина Плишкова, посеянная под пятым номером, обыграла свою 19-летнюю соотечественницу Маркету Вондроушову, занимающую в мировом рейтинге 59-е место, со счетом 6:3, 6:4.



За 1 час 20 минут игрового времени Плишкова выиграла три гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Каролины три эйса и две двойные ошибки, а Маркета два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.



За выход в финал соревнований Плишкова сразится с румынкой



Напомним, первой полуфинальной парой стали австралийка Эшли Барти (12) и эстонка Анетт Контавейт (21).



Теннис. WTA Premier Mandatory - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $ 9,035,428. 96 участниц

1/4 финала

Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:4 В Майами (США) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Miami Open c призовым фондом $ 9,035,428 завершились матчи 1/4 финала.Седьмая ракетка мира, 27-летняя чешка, посеянная под пятым номером, обыграла свою 19-летнюю соотечественницу, занимающую в мировом рейтинге 59-е место, со счетом 6:3, 6:4.За 1 час 20 минут игрового времени Плишкова выиграла три гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Каролины три эйса и две двойные ошибки, а Маркета два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в финал соревнований Плишкова сразится с румынкой Симоной Халеп (2).Напомним, первой полуфинальной парой стали австралийка Эшли Барти (12) и эстонка Анетт Контавейт (21).Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:4