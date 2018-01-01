Майами. Симона Халеп вышла в полуфинал

Теннис. WTA Premier Mandatory - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $ 9,035,428. 96 участниц

В Майами (США) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Miami Open c призовым фондом $ 9,035,428 проходят матчи 1/4 финала.Третья ракетка мира, 27-летняя румынка(2) обыграла в двух сетах свою ровесницу из Китая Ван Цян (18), занимающую в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:4, 7:5.Матч продолжался 1 час 37 минут. Халеп реализовала семь брейк-пойнтов из восьми, Ван Цян – пять из 12-ти. Обе теннисистки по разу подали навылет, при этом Симона совершила пять двойных ошибок, а ее соперница – две. Это была вторая победа румынки в двух встречах с китаянкой.В полуфинале соперницей Халеп станет победительница противостояния двух чешек – Каролины Плишковой (85) и Маркеты Вондроушовой.Напомним, первой полуфинальной парой стали австралийка Эшли Барти (12) и эстонка Анетт Контавейт (21).Симона Халеп, Румыния, 2) – Ван Цян (Китай, 18) – 6:4, 7:5