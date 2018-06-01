Лилль. Молчанов зачехлил ракетку на старте в парном разряде

Вита Семеренко: Хорошо, что получилось отстрелять без промахов, но тот последний выстрел... 109 | Биатлон
Словачка Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене; Вита Семеренко – 28-я 114 | Биатлон / Главные новости спорта
Российская фигуристка Загитова пять часов сдавала допинг-тест на ЧМ в Японии 213 | Фигурное катание
В Пхенчхане-2018 работала глобальная допинговая сеть, связанная с клиникой в Германии 119 | Новости спорта / Пхенчхан 2018
Прокуратура Германии подозревает 21 спортсмена в применении кровяного допинга 112 | Лыжные виды спорта
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