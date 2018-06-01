Лилль. Молчанов зачехлил ракетку на старте в парном разряде

Вчера, 09:38 115 | Теннис

В Лилле (Франция) на турнире ATP Challenger Tour - Play in Chellenger Lille с призовым фондом €46,600 +H в парном разряде проходят матчи первого круга.



Лидеры посева - украинец Денис Молчанов (67-й в парном рейтинге ATP) и словак Игор Зеленай (70) уступили австралийско-голландской паре Рамиз Джунайд (127) / Давид Пел (116). Поединок длился 1 час 29 минут и завершился в пользу австралийца и голландца со счетом 7:6(5), 6:4.



Молчанов и Зеленай не заработали ни одного брейк-пойнта, выполнили четыре эйса и допустили столько же двойных ошибок, а на счету их соперников – один брейк, один эйс и четыре двойные ошибки.



Напомним, что

В Лилле (Франция) на турнире ATP Challenger Tour - Play in Chellenger Lille с призовым фондом €46,600 +H в парном разряде проходят матчи первого круга.Лидеры посева - украинец(67-й в парном рейтинге ATP) и словак(70) уступили австралийско-голландской паре(127) /(116). Поединок длился 1 час 29 минут и завершился в пользу австралийца и голландца со счетом 7:6(5), 6:4.Молчанов и Зеленай не заработали ни одного брейк-пойнта, выполнили четыре эйса и допустили столько же двойных ошибок, а на счету их соперников – один брейк, один эйс и четыре двойные ошибки.Напомним, что Сергей Стаховский также сумел преодолеть барьер первого круга ни в парном, ни в одиночном разряде.