Лилль. Стаховский на старте потерпел поражения в одиночном и парном разрядах

В Лилле (Франция) на турнире ATP Challenger Tour - Play in Chellenger Lille с призовым фондом €46,600 +H в одиночном и парном разрядах проходят матчи первого круга.127-я ракетка мира, 33-летний украинец, посеянный под пятым номером, потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 25-летнего россиянинасо счетом 3:6, 4:6.Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Стаховский реализовал один брейк-пойнт из четырех, Карацев – четыре из девяти. Сергей выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки, а Аслан пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.В парном разряде Стаховский (215-й с парном рейтинге WTA) также потерпел неудачу на старте. Сергей вместе со своим напарником австралийцем(103) проиграли американской паре(86) /(101). Поединок длился 1 час 13 минут и завершился в пользу американцев со счетом 4:6, 6:3, 10:7.Соперники взяли по две подачи друг друга. Стаховский и Рид выполнили пять эйсов при одной двойной ошибке, а американцы восемь раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче.