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Майами. Победа Ястремской над Александровой: обзор матча первого круга (Видео)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в стартовом матче на турнире WTA категории Premier Mandatory - Miami Open обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:3, 6:2.
Во втором круге соперницей Ястремской будет 11-я ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая получила 12-й номер посева и первый круг пропускает.
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