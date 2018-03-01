Майами. Победа Ястремской над Александровой: обзор матча первого круга (Видео)

Вчера, 09:03 156 | Теннис / Видео

Даяна Ястремская в стартовом матче на турнире WTA категории Premier Mandatory - Miami Open обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом

Во втором круге соперницей Ястремской будет 11-я ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая получила 12-й номер посева и первый круг пропускает.

Украинская теннисисткав стартовом матче на турнире WTA категории Premier Mandatory - Miami Open обыграла россиянкусо счетом 6:3, 6:2 Во втором круге соперницей Ястремской будет 11-я ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая получила 12-й номер посева и первый круг пропускает.