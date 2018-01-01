Катерина Козлова не пробилась в основную сетку турнира в Майами

Вчера, 08:25 104 | Теннис

В Майами (США) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Miami Open c призовым фондом $ 9,035,428 завершилась квалификация.



101-я ракетка мира, 25-летняя украинка Катерина Козлова проиграла 31-летней румынке Монике Никулеску, занимающей в рейтинге WTA 138-е место. Поединок длился 1 час 33 минуты и завершился в пользу румынки со счетом 6:2, 6:4.



Козлова сделала один брейк и упустила четыре своих подачи. Катерина ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче против одного эйса и одной двойной у соперницы. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 2:0.



В Майами (США) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Miami Open c призовым фондом $ 9,035,428 завершилась квалификация.101-я ракетка мира, 25-летняя украинкапроиграла 31-летней румынке, занимающей в рейтинге WTA 138-е место. Поединок длился 1 час 33 минуты и завершился в пользу румынки со счетом 6:2, 6:4.Козлова сделала один брейк и упустила четыре своих подачи. Катерина ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче против одного эйса и одной двойной у соперницы. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 2:0.