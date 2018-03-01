Индиан-Уэллс. Поражение Наоми Осаки от Белинды Бенчич: обзор матча 1/8 финала (Видео)

Вчера, 16:56 136 | Теннис / Видео

Наоми Осака потерпела поражение от швейцарки Белинды Бенчич, занимающей с рейтинге WTA 23-е место. Поединок длился 1 час 8 минут и завершился в пользу швейцарки со счетом

Счет личных встреч теннисисток стал равный – 1:1.

Действующая чемпионка турнира WTA категории Premier Mandatory - BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США), первая ракетка мира японкапотерпела поражение от швейцарки, занимающей с рейтинге WTA 23-е место. Поединок длился 1 час 8 минут и завершился в пользу швейцарки со счетом 6:3, 6:1 Счет личных встреч теннисисток стал равный – 1:1.