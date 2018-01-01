Индиан-Уэллс. Кербер победила Соболенко и встретится с Винус Уильямс в 1/4 финала

Теннис. WTA Premier Mandatory - BNP Paribas Open. Индиан Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $ 2,828,000.96 участниц

Четвертый круг



В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier Mandatory - BNP Paribas Open c призовым фондом $ 6,993,450 в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Восьмая ракетка мира, 31-летняя немкаодержала победу в трех сетах над девятым номером мирового рейтинга, 20-летней белорускойсо счетом 6:1, 4:6, 6:4.За 1 час 43 минуты, проведенные на корте, Кербер выиграла семь геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На счету Анжелики два эйса и пять двойных ошибок, а Соболенко три раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Между собой теннисистки встречались впервые.В четвертьфинале соперницей Кербер будет 38-летняя американка, занимающая в рейтинге WTA 36-е место. Уильямс стала четвертьфиналисткой после победы над 97-м номером мирового рейтинга, 28-летней немкой– 6:4, 6:4.За 1 час 45 минут игрового времени Винус взяла четыре подачи Бартель и не удержала две своих. Американка сделала две двойные ошибки и ни разу не подала навылет против двух эйсов и четырех двойных у немки. Это была четвертая победа Уильмс в четырех встречах с Бартель.В личном противостоянии Кербер и Уильямс-старшей лидирует немка – 5:3.Анжелика Кербер (Германия, 8) – Арина Соболенко (Беларусь, 9) – 6:1, 4:6, 6:4Винус Уильямс (США) – Мона Бартель (Германия) – 6:4, 6:4