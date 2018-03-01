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Индиан-Уэллс. Осака сложила полномочия действующей чемпионки
Индиан-Уэллс. Осака сложила полномочия действующей чемпионкиВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier Mandatory - BNP Paribas Open c призовым фондом $ 6,993,450 в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга. 

Действующая чемпионка турнира, первая ракетка мира 21-летняя японка Наоми Осака (1) потерпела поражение от 22-летней швейцарки Белинды Бенчич (23), занимающей с рейтинге WTA 23-е место. Поединок длился 1 час 8 минут и завершился в пользу швейцарки со счетом 6:3, 6:1.

Осака сделала один брейк и упустила пять своих подач. Наоми один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче против четырех эйсов и четырех двойных ошибок у Белинды. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

В четвертьфинале Бенчич предстоит сразиться с пятой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой (5), которая одолела эстонку Анетт Контавейт (21) – 7:6, (0), 4:6, 6:2.

Ранее Бенчич и Плишкова не встречались.

Теннис. WTA Premier Mandatory - BNP Paribas Open. Индиан Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $ 2,828,000.96 участниц
Четвертый  круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 23) – Наоми Осака (Япония, 1) – 6:3, 6:1
Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Анетт Контавейт (Эстония, 21) – 7:6(0), 4:6, 6:2
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