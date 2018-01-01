Акапулько. Победа Кирьоса над Зверевым: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 11:07 0 | Теннис / Видео

Ник Кирьос, занимающий в мировом рейтинге 72-е место, стал триумфатором турнира ATP500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC а Акапулько (Мексика), обыграв в финале третью ракетку мира Александра Зверева из Германии со счетом

Кирьос завоевал пятый титул в карьере.

Австралиецзанимающий в мировом рейтинге 72-е место, стал триумфатором турнира ATP500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC а Акапулько (Мексика), обыграв в финале третью ракетку мираиз Германии со счетом 6:3, 6:4 Кирьос завоевал пятый титул в карьере.