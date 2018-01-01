Роджер Федерер: Сотый титул — абсолютная мечта, ставшая для меня реальностью

Сегодня, 09:25 11 | Теннис

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал завоевание 100-го титула в карьере после победы в финале турнира в Дубае над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом со счётом



«Это был длинный и чудесный путь. Я любил каждую его минуту. Это было тяжело, но оно того стоило. Посмотрим, на что я ещё способен. Сотый титул — абсолютная мечта, ставшая для меня реальностью, — приводит слова Федерера пресс-служба АТР. - Я просто рад, что всё ещё здоров, что у меня есть такая замечательная команда, моя семья, которая так долго поддерживает меня. Мне никогда их не отблагодарить.



109 титулов Коннорса? Если я доберусь до таких вершин, это будет замечательно, но я играю не для того, чтобы побить все рекорды. То, что сделал Джимми, — невероятное достижение, и он должен гордиться этим, как я горжусь многим, что я сделал. Это особенное чувство — играть со Стефаносом и видеть будущее. Это часть пути».



Дубай. Федерер завоевал 100-й титул в карьере, обыграв Циципаса: обзор финального матча (Видео) Швейцарский теннисистпрокомментировал завоевание 100-го титула в карьере после победы в финале турнира в Дубае над греческим теннисистомсо счётом 6:4, 6:4 «Это был длинный и чудесный путь. Я любил каждую его минуту. Это было тяжело, но оно того стоило. Посмотрим, на что я ещё способен. Сотый титул — абсолютная мечта, ставшая для меня реальностью, — приводит слова Федерера пресс-служба АТР. - Я просто рад, что всё ещё здоров, что у меня есть такая замечательная команда, моя семья, которая так долго поддерживает меня. Мне никогда их не отблагодарить.109 титулов Коннорса? Если я доберусь до таких вершин, это будет замечательно, но я играю не для того, чтобы побить все рекорды. То, что сделал Джимми, — невероятное достижение, и он должен гордиться этим, как я горжусь многим, что я сделал. Это особенное чувство — играть со Стефаносом и видеть будущее. Это часть пути».