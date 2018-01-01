Акапулько. Ван Яфань победила в финале Софью Кенин

Теннис. International - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $226.750. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Акапулько (Мексика) на турнире WTA International - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC с призовым фондом $1226.750 в одиночном разряде состоялся финальный матч.24-летняя китаянка, занимающая в мировом рейтинге 65-е место, нанесла поражение 35-й ракетке мира, 20-летней американке(5) со счетом 2:6, 6:3, 7:5.Матч длился 2 часа 10 минут. По ходу поединка соперницы реализовали по пять брейк-пойнтов из девяти каждая. Ван Яфань выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки, а Кенин четыре раза подала навылет и совершила шесть двойных. Между собой теннисистки играли впервые.Для Ван Яфань это первый титул в карьере. За победу на турнире Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC китаянка получит 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.Ван Яфань (Китай) – Софья Кенин (США, 5) – 2:6, 6:3, 7:5