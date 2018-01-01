Дубай. Федерер завоевал 100-й титул в карьере, обыграв Циципаса: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 08:57 0 | Теннис / Видео

Роджер Федерер выиграл турнир категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ), завоевав 100-й титул в карьере. В финальном матче второй сеяный Федерер в двух сетах нанес поражение пятой ракетке турнира Стефаносу Циципасу из Греции со счетом



Федерер выиграл 100-й титул в карьере, первый в 2019 году и в восьмой раз стал сильнейшим в Дубае.





Швейцарский теннисиствыиграл турнир категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ), завоевав 100-й титул в карьере. В финальном матче второй сеяный Федерер в двух сетах нанес поражение пятой ракетке турнираиз Греции со счетом 6:4, 6:4 Федерер выиграл 100-й титул в карьере, первый в 2019 году и в восьмой раз стал сильнейшим в Дубае.