Ник Кирьос стал чемпионом турнира в Акапулько, обыграв Александра Зверева

Теннис. ATP500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1,931,110. Одиночный разряд. 32 участника.

В Акапулько (Мексика) на турнире ATP500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC с призовым фондом $1,931,110 в одиночном разряде состоялся финальный матч.23-летний австралиец, занимающий в мировом рейтинге 72-е место, стал триумфатором турнира. Австралиец нанес поражение третьей ракетке мира, 21-летнему немцу(2) со счетом 6:3, 6:4.Поединок продолжался полтора часа. Кирьос сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Ника 13 эйсов и пять двойных ошибок, а Зверев семь раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе австралиец вышел в лидеры их личного противостояния – 4:3.Этот титул стал для Кирьоса пятым в карьере. За победу в финале соревнований Abierto Mexicano TELCEL он получит 500 рейтинговых очков и $367,360 призовых.Ник Кирьос (Австралия) – Александр Зверев (Германия, 2) – 6:3, 6:4