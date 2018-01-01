Федерер победил Циципаса в финале турнира в Дубае

Теннис. ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $ 2,887,895. 32 участника

В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2,887,895 в одиночном разпяде состоялся финальный матч.Седьмая ракетка мира, 37-летний швейцарец(2) обыграл в двух сетах 20-летнего грека(5), занимающего в мировом рейтинге одиннадцатое место, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 9 минут, проведенные на корте Федерер реализовал оба своих брейк-пойнта и отыграл два брейк-пойнта, имевшихся у Циципаса. Роджер выполнил шесть эсов и обошелсяч без двойных ошибок, а Стефанос четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет личных встреч теннисистов стал равный – 1:1.Федерер завоевал сотый трофей на соревнованиях АТР в карьере и занимает второе место по этому показателю, уступая лишь американцу Джимми Коннорсу, в активе которого 109 титулов.Роджер Федерер (Швейцария. 2) – Стефанос Циципас (Греция, 5) – 6:4, 6:4