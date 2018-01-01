Акапулько. Александр Зверев и Ник Кирьос встретятся в финале

Теннис. ATP500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1,931,110. Одиночный разряд. 32 участника.



Акапулько (Мексика) на турнире ATP500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC с призовым фондом $1,931,110 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Третья ракетка мира, 21-летний немецкий теннисист(2) в двух партиях одержал победу над 23-летним британцем, занимающим в рейтинге ФЕЗ 64-е место, со счетом 7:6, 6:3.За 1 час 20 минут, проведенные на корте, Зверев сделал два брейка и не удержал одну свою подачу. Александр десять раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки, а Норри выполнил два эйса и дважды ошибся на подаче. Ранее Зверев и Норри не встречались.В финальном поединке Зверев сразится с 23-летним австралийцем, занимающим в мировом рейтинге 72-е место.Кирьос в трех сетах переиграл девятую ракетку мира, 33-летнего американца(3) со счетом 7:5, 5:7, 7:6(7).Поединок продолжался 2 часа 21 минуту. Соперники реализовали по одному брейк-пойнту из четырех имевшихся у каждого. Ник выполнил 25 эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Джон 24 раза подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. После этой встречи австралиец вышел в лидеры их личного противостояния – 3:2.Отметим, что ранее Зверев и Кирьос встречались шесть раз и пока у них – ничья.Александр Зверев (Германия, 2) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 7:6 (0), 6:4Ник Кирьос (Австралия) – Джон Иснер (США, 3) – 7:5, 5:7, 7:6(7)