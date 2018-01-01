Акапулько. Ван Яфань и Софья Кенин сыграют в финале

Теннис. International - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $226.750. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Акапулько (Мексика) на турнире WTA International - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC с призовым фондом $1226.750 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.24-летняя китаянка, занимающая в мировом рейтинге 65-е место, нанесла поражение 28-й ракетке мира, 22-летней хорватке, посеянной под третьим номером, со счетом 2:6, 6:3, 6:1.Теннисистки играли 1 час 50 минут. Яфань реализовала восемь брейк-пойнтов из 15-ти, Векич – шесть из шести. На счету китаянки два эйса и пять двойных ошибок, а хорватка шесть раз подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.В финале соперницей Яфань будет 35-я ракетка мира, 20-летняя американка(5), которая в трех сетах одолела 18-летнюю представительницу Канадысо счетом 6:4, 3:6, 7:5.Матч длился 2 часа 14 минут. По ходу поединка у соперниц было по десять брейк-пойнтов, из которых Софья реализовала пять, а Бьянка – четыре. На счету победительницы один эйс и восемь двойных ошибок, а Андреску четыре раза подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Теперь счет личных встреч оппоненток стал равный – 1:1.Ван Яфань (Китай) – Донна Векич (Хорватия, 3) – 2:6, 6:3, 6:1Софья Кенин (США, 5) – Бьянка Андреску (Канада) – 6:4, 3:6, 7:5